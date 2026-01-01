ImmuDB 是一个用 Go 编写的开源、不可变数据库，它保留了所有数据更改的完整历史记录。每次写入都经过加密验证，使得在不被发现的情况下更改或删除记录成为不可能——从设计上为您提供了防篡改的审计追踪。

ImmuDB 可以作为独立服务器部署，支持键值、SQL 和文档数据模型，并附带一个内置的 Web 控制台，用于浏览数据和管理用户。自托管让您可以在自己的基础设施上完全控制敏感的审计日志、合规记录和交易历史，而无需任何外部依赖。