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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 ImmuDB 构建什么

ImmuDB 是一个用 Go 编写的开源、不可变数据库，它保留了所有数据更改的完整历史记录。每次写入都经过加密验证，使得在不被发现的情况下更改或删除记录成为不可能——从设计上为您提供了防篡改的审计追踪。

ImmuDB 可以作为独立服务器部署，支持键值、SQL 和文档数据模型，并附带一个内置的 Web 控制台，用于浏览数据和管理用户。自托管让您可以在自己的基础设施上完全控制敏感的审计日志、合规记录和交易历史，而无需任何外部依赖。

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你可以用 {name} 构建什么

ImmuDB 的主要功能

防篡改存储

每个记录都通过加密哈希链接，因此，任何修改或删除都能立即被客户端或审计员检测到。

多模型支持

使用键值、SQL 或文档接口查询数据，所有接口共享相同的不可变存储引擎，且无需在模型之间进行架构迁移。

内置网络控制台

通过 8080 端口上的集成式 Web UI，您无需安装额外工具即可浏览数据库、运行 SQL 查询和管理用户。

加密验证

客户端可以使用默克尔树证明独立验证他们读取的任何值的完整性，从而无需盲目信任服务器。

完整的审计历史

每个密钥的所有版本都永久保留，为合规团队和审计人员提供一个完整、可验证的每个数据点保管链。

为什么要在 Hostinger 上运行 ImmuDB

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