OpenHands 是一个开源平台，用于运行自主完成软件工程任务的 AI 代理。它由沙盒执行环境提供支持，可以读写文件、运行终端命令、执行测试套件、安装软件包和浏览网页——所有这些都无需人工干预。每个会话都在隔离的容器中运行，因此代理可以安全地执行任意操作，而不会影响您的 VPS 主机。

该平台通过 LiteLLM 支持所有主要的 LLM 提供商，让您可以将 OpenAI、Anthropic、Google、Ollama 或任何与 OpenAI 兼容的端点配置为推理后端。自托管将您的代码库和任务历史记录保存在您控制的基础设施上，除了您的 LLM 提供商收取的费用外，不收取任何按任务计费的费用。