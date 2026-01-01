部署 OpenHands 一键安装。
开源自主人工智能软件工程师，能够阅读、编写和运行代码，以端到端的方式完成开发任务。
为 OpenHands 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OpenHands 构建什么
OpenHands 是一个开源平台，用于运行自主完成软件工程任务的 AI 代理。它由沙盒执行环境提供支持，可以读写文件、运行终端命令、执行测试套件、安装软件包和浏览网页——所有这些都无需人工干预。每个会话都在隔离的容器中运行，因此代理可以安全地执行任意操作，而不会影响您的 VPS 主机。
该平台通过 LiteLLM 支持所有主要的 LLM 提供商，让您可以将 OpenAI、Anthropic、Google、Ollama 或任何与 OpenAI 兼容的端点配置为推理后端。自托管将您的代码库和任务历史记录保存在您控制的基础设施上，除了您的 LLM 提供商收取的费用外，不收取任何按任务计费的费用。
OpenHands 的主要功能
自主代码执行
读取文件、编写代码、运行命令并迭代测试输出 — 所有这些都在每个会话的独立容器沙箱中进行。
多提供商 LLM 支持
携带您自己的API密钥，用于OpenAI、Anthropic、Google或任何OpenAI兼容的端点，通过内置的LiteLLM集成。
网页浏览和搜索
浏览文档、搜索网页，并检索实时数据，作为多步骤研究和实施任务的一部分。
GitHub 集成
使用 GitHub 进行身份验证，以便代理能够自主地读取仓库、创建分支、提交更改和打开拉取请求。
工作区文件访问
挂载您的项目目录，以便代理在每次编码会话期间读取和修改您的实际源文件。
会话持久性
对话历史和智能体记忆跨会话持久存在，因此长时间运行的工作可以从上次中断的地方精确恢复。
为什么要在 Hostinger 上运行 OpenHands
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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