Zen 是一款极简的自托管笔记应用程序，它是一个轻量级的 Go 单一二进制文件，仅占用约 20MB 内存。笔记以 Markdown 格式存储在 SQLite 中，支持 BM25 全文搜索、基于标签的组织、代码块语法高亮和用于快速导航的键盘快捷键。

在 VPS 上自托管 Zen 可以让所有笔记在您自己的基础设施上保持私密，无需支付云同步费用或第三方访问。离线 PWA 支持意味着即使没有互联网连接，笔记也可以访问，而极小的资源占用使得 Zen 可以在小型 VPS 上与其他服务一起舒适运行。