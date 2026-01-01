一键安装部署 Zen。
极简自托管笔记应用，支持 Markdown，具备 BM25 全文搜索和离线 PWA 访问。
为 Zen 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Zen 的主要功能
Markdown 笔记
使用标准 Markdown 编写笔记，支持代码块、格式化快捷方式和简洁的预览模式。
BM25 全文搜索
使用BM25排名全文搜索即时查找笔记，该搜索会首先返回最相关的结果。
标签整理
使用标签整理笔记，实现灵活分类，无需僵化的文件夹层级。
离线 PWA
将 Zen 安装为渐进式网络应用，以便在没有互联网连接的情况下离线访问您的笔记。
最低资源使用
Zen作为一个单独的Go二进制文件构建，使用约20MB内存，即使在最小的VPS上也能与其他服务一起高效运行。
为什么要在 Hostinger 上运行 Zen
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。