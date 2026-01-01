Homarr 是一个时尚的开源仪表板，旨在为您所有自托管应用程序提供一个统一界面。Homarr 无需收藏数十个服务 URL，而是将它们以整齐的磁贴形式呈现，并带有实时状态指示器、搜索和快速操作——所有这些都集中在一个页面上。

在您自己的 VPS 上部署 Homarr 意味着您的仪表板保持私密，在本地网络上即时加载，并且可以直接与 Docker 集成，自动发现正在运行的容器并实时显示其健康状况。