一键安装部署 Yarn
基于twtxt格式构建的自托管、去中心化微博客平台，无广告、无追踪、无厂商锁定。
为 Yarn 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Yarn 构建什么
Yarn 是一个去中心化的、自托管的社交媒体平台，它将 Twitter 风格的微博与开放的 twtxt 动态格式相结合。每个 pod 都是一个独立的实例，可以与其他 Yarn pod 以及开放网络上的任何 twtxt 动态进行联邦，因此用户可以在不同服务器上关注他人，而无需依赖单一提供商。该软件不收集个人信息，不运行广告，也不提供分析——内容和关注者图谱完全属于 pod 运营商。
在 VPS 上运行您自己的 Yarn pod 可以将对话、媒体和身份保留在您自己的域名下。基于 Go 的 yarnd 服务器轻量级，将所有内容持久化到一个单一的嵌入式数据库中，并支持单用户和多用户 pod，具有媒体上传、线程化对话和完整的 RSS/Atom 动态功能。
Yarn 的主要功能
去中心化 twtxt 动态
每个账户都会发布一个可移植的twtxt动态，任何Yarn pod或兼容客户端都可以关注——没有中心服务器或专有协议。
设计即隐私
没有分析，没有广告，也没有第三方跟踪 — yarnd 只收集运行播客本身所需的数据。
串联对话
回复链、提及和主题让讨论在各个实例之间保持可读性，而无需依赖中心化的时间线。
内置媒体支持
将图片、音频和视频直接上传到您的pod，并可选择使用ffmpeg进行转码以实现内联播放。
单用户或多用户 Pod
运营一个个人Pod供自己使用，或开放注册以托管社区 — 同一个二进制文件处理这两种部署模型。
轻量级 Go 二进制文件
yarnd 服务器作为单个编译二进制文件运行，带有嵌入式 bitcask 数据库，从而在小型 VPS 方案上保持较低的资源使用率。
为什么要在 Hostinger 上运行 Yarn
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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