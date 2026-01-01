Yarn 是一个去中心化的、自托管的社交媒体平台，它将 Twitter 风格的微博与开放的 twtxt 动态格式相结合。每个 pod 都是一个独立的实例，可以与其他 Yarn pod 以及开放网络上的任何 twtxt 动态进行联邦，因此用户可以在不同服务器上关注他人，而无需依赖单一提供商。该软件不收集个人信息，不运行广告，也不提供分析——内容和关注者图谱完全属于 pod 运营商。

在 VPS 上运行您自己的 Yarn pod 可以将对话、媒体和身份保留在您自己的域名下。基于 Go 的 yarnd 服务器轻量级，将所有内容持久化到一个单一的嵌入式数据库中，并支持单用户和多用户 pod，具有媒体上传、线程化对话和完整的 RSS/Atom 动态功能。