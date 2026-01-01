Dkron 是一个用 Go 语言编写的开源分布式作业调度系统，它用一个容错、集群感知的替代方案取代了传统的 cron。与单主机 cron 不同，Dkron 使用 Raft 共识协议和基于 gossip 的成员层，因此即使单个节点发生故障，作业也能继续运行，从而消除了困扰传统 crontab 的单点故障。

在您自己的 VPS 上自托管 Dkron 可以让您掌控调度、执行历史和作业负载，同时公开内置的 Web UI、REST API 和 HTTP/shell 执行器，用于运行脚本、webhook 和外部命令。捆绑的存储引擎无需任何外部数据库，使部署成为一个单独的容器，带有持久数据卷，用于 Raft 状态和作业历史。