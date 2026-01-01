一键部署 Dkron。
分布式、容错的作业调度器，带有Web用户界面和内置集群，用于高可靠的cron工作负载。
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你可以用 Dkron 构建什么
Dkron 是一个用 Go 语言编写的开源分布式作业调度系统，它用一个容错、集群感知的替代方案取代了传统的 cron。与单主机 cron 不同，Dkron 使用 Raft 共识协议和基于 gossip 的成员层，因此即使单个节点发生故障，作业也能继续运行，从而消除了困扰传统 crontab 的单点故障。
在您自己的 VPS 上自托管 Dkron 可以让您掌控调度、执行历史和作业负载，同时公开内置的 Web UI、REST API 和 HTTP/shell 执行器，用于运行脚本、webhook 和外部命令。捆绑的存储引擎无需任何外部数据库，使部署成为一个单独的容器，带有持久数据卷，用于 Raft 状态和作业历史。
Dkron 的主要功能
容错调度
基于Raft的共识机制确保您的cron作业在节点故障、重启和网络问题发生时也能持续运行，无需手动干预。
内置 web UI
管理作业，检查执行历史，并通过简洁的浏览器界面触发运行，无需手动编写 crontab 文件。
REST API 和 Webhooks
通过版本化的 HTTP API，以编程方式从 CI 流水线、脚本或外部系统创建、更新和触发作业。
可插拔执行器
使用内置的执行器插件，将 shell 命令、HTTP 请求、gRPC 调用或 NATS 消息作为计划作业运行。
原生存储引擎
BoltDB支持的存储随二进制文件一起提供，无需外部数据库，例如 etcd、Consul 或 PostgreSQL。
集群就绪架构
从单个节点开始，并通过在工作负载增长时加入额外的服务器和代理来横向扩展。
为什么要在 Hostinger 上运行 Dkron
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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