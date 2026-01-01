一键安装部署 Redpanda Console。
开发者友好的 Web UI，用于管理 Kafka 和 Redpanda 集群、主题、消费者组以及实时消息流。
为 Redpanda Console 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Redpanda Console 构建什么
Redpanda Console 是一个由 Redpanda Data 构建的开源 Web UI，用于检查和操作兼容 Kafka 的流集群。它通过单个界面公开主题、分区、偏移量、消费者组、模式、ACL 和实时消息负载，并内置支持 JSON、Avro、Protobuf 和 MessagePack 解码。
这种一键式部署将 Console 与嵌入式 Redpanda 代理一起提供，因此，容器启动后，您将立即获得一个可用的 Kafka-API 端点、Schema Registry 和 Admin API。在您自己的 VPS 上进行自托管，可使事件数据、客户负载和流元数据完全在您的控制之下，且无需支付每代理的 SaaS 费用。
Redpanda Console 的主要功能
实时信息查看器
实时从任何主题流式传输记录，并具有时间旅行、搜索以及针对 JSON、Avro 和 Protobuf 有效负载的按字段解码功能。
主题管理
创建、配置和删除主题，编辑保留和分区设置，并直接从浏览器生成测试消息。
消费者群体洞察
检查组成员、每个分区的延迟和偏移量，以便您无需深入研究 CLI 工具即可调试卡住的消费者。
内置模式注册表
浏览 Avro、JSON Schema 和 Protobuf 主题，查看版本历史，并在推广更改之前检查兼容性。
嵌入式 Redpanda 消息代理
随附一个完全配置好的 Redpanda 代理，该代理公开 Kafka API、Schema Registry 和 Admin API，用于即时测试。
兼容Kafka API
通过将其指向您现有的代理，将 Console 连接到任何外部 Kafka、Confluent Cloud、MSK 或 Redpanda 集群。
为什么要在 Hostinger 上运行 Redpanda Console
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。