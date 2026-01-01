Redpanda Console 是一个由 Redpanda Data 构建的开源 Web UI，用于检查和操作兼容 Kafka 的流集群。它通过单个界面公开主题、分区、偏移量、消费者组、模式、ACL 和实时消息负载，并内置支持 JSON、Avro、Protobuf 和 MessagePack 解码。

这种一键式部署将 Console 与嵌入式 Redpanda 代理一起提供，因此，容器启动后，您将立即获得一个可用的 Kafka-API 端点、Schema Registry 和 Admin API。在您自己的 VPS 上进行自托管，可使事件数据、客户负载和流元数据完全在您的控制之下，且无需支付每代理的 SaaS 费用。