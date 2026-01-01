GreptimeDB 是一个基于 Rust 构建的开源可观测性数据库，它将指标、日志和追踪作为宽事件存储在单个列式引擎中。一个数据库即可取代典型的 Prometheus、Loki 和 Elasticsearch 三件套，让您可以在 SQL 中跨信号进行 JOIN 操作，并从一个后端而不是三个后端为仪表盘、告警和 AI 代理提供服务。

在您自己的 VPS 上自托管 GreptimeDB，可以将高基数遥测数据置于您的控制之下，且无需按数据点进行 SaaS 计费。同一个实例支持 Prometheus 远程写入、OpenTelemetry、MySQL、PostgreSQL 和 InfluxDB 行协议，因此现有的收集器和仪表盘无需重写即可直接接入。