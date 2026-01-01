一键安装部署 GreptimeDB。
用于指标、日志和追踪的开源统一可观测性数据库，在单个引擎上支持 SQL 和 PromQL。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 GreptimeDB 构建什么
GreptimeDB 是一个基于 Rust 构建的开源可观测性数据库，它将指标、日志和追踪作为宽事件存储在单个列式引擎中。一个数据库即可取代典型的 Prometheus、Loki 和 Elasticsearch 三件套，让您可以在 SQL 中跨信号进行 JOIN 操作，并从一个后端而不是三个后端为仪表盘、告警和 AI 代理提供服务。
在您自己的 VPS 上自托管 GreptimeDB，可以将高基数遥测数据置于您的控制之下，且无需按数据点进行 SaaS 计费。同一个实例支持 Prometheus 远程写入、OpenTelemetry、MySQL、PostgreSQL 和 InfluxDB 行协议，因此现有的收集器和仪表盘无需重写即可直接接入。
GreptimeDB 的主要功能
统一数据模型
将指标、日志和跟踪作为带时间戳的宽事件存储在一个列式引擎中，并使用普通SQL跨信号进行JOIN操作。
SQL 和 PromQL
使用 SQL 查询相同数据进行分析，并使用 PromQL 进行 Grafana 警报规则设置 — 无需单独的查询层或翻译层。
原生 OpenTelemetry
直接摄取用于指标、日志和追踪的 OTLP，在您的服务和数据库之间无需导出器边车或供应商特定的 SDK。
广泛的协议支持
在同一个实例上接受 Prometheus 远程写入、InfluxDB 行协议、Loki 推送以及 MySQL 或 PostgreSQL 客户端，以实现无缝迁移。
内置网络仪表盘
探索表、运行 SQL 和 PromQL 查询，并通过内置的 Web UI 检查集群状态，无需安装单独的前端。
对象存储就绪
配置 S3、GCS 或 Azure Blob 作为主存储，并使用本地磁盘缓存，以降低高容量遥测数据的长期保留成本。
为什么要在 Hostinger 上运行 GreptimeDB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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