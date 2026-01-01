一键安装部署 SuperTokens。
开源认证后端，具有会话管理、无密码登录、社交OAuth和MFA——Auth0和Firebase Auth的自托管替代方案。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SuperTokens 构建什么
SuperTokens 是专有身份验证服务（如 Auth0 和 Firebase Auth）的开源替代方案。它提供了一个后端 Core API，您的应用程序可以使用适用于 React、Node.js、Python、Go 和移动平台的官方 SDK 进行集成。SuperTokens 通过完善的 API 处理电子邮件/密码登录、无密码流程、社交 OAuth、多因素身份验证、具有自动令牌刷新的高级会话管理以及针对常见身份验证攻击的保护。
自托管 SuperTokens 意味着用户凭据和会话数据保留在您的 PostgreSQL 数据库中，完全由您控制，并且不会随着您的应用程序增长而产生按用户计费的成本。此模板部署了带有 PostgreSQL 的 SuperTokens Core，可用于生产环境。
SuperTokens 的主要功能
多种认证方法
开箱即用支持电子邮件/密码、无密码魔术链接和社交OAuth提供商 — 无需自定义代码即可添加用户期望的流程。
高级会话管理
安全地处理令牌轮换、自动刷新和会话撤销，保护用户免受会话劫持和固化攻击。
预建UI组件
即插即用的 React、Vue 和 Angular 组件，用于登录、注册和密码重置，无需从头开始构建身份验证 UI 即可与您的品牌匹配。
多重身份验证
将TOTP或基于电子邮件的MFA添加到任何身份验证流程中，无需第三方服务或额外按用户收费。
角色和权限
使用 SuperTokens 内置的用户管理和角色API，为用户分配角色并在您的应用程序中强制执行权限检查。
为什么要在 Hostinger 上运行 SuperTokens
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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