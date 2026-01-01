SuperTokens 是专有身份验证服务（如 Auth0 和 Firebase Auth）的开源替代方案。它提供了一个后端 Core API，您的应用程序可以使用适用于 React、Node.js、Python、Go 和移动平台的官方 SDK 进行集成。SuperTokens 通过完善的 API 处理电子邮件/密码登录、无密码流程、社交 OAuth、多因素身份验证、具有自动令牌刷新的高级会话管理以及针对常见身份验证攻击的保护。

自托管 SuperTokens 意味着用户凭据和会话数据保留在您的 PostgreSQL 数据库中，完全由您控制，并且不会随着您的应用程序增长而产生按用户计费的成本。此模板部署了带有 PostgreSQL 的 SuperTokens Core，可用于生产环境。