phpMyAdmin 是最广泛使用的基于 Web 的 MySQL 和 MariaDB 数据库管理工具，二十多年来，深受数百万开发人员和数据库管理员的信赖。它提供了一个全面的图形界面，用于浏览数据、执行 SQL 查询、管理表和索引、处理用户权限以及导入或导出数据 — 所有这些都无需命令行访问。

此部署以任意服务器模式运行，允许您在登录时输入凭据来连接到任何 MySQL 或 MariaDB 实例。在您自己的 VPS 上自托管 phpMyAdmin 可以将数据库流量保留在您的网络内，并提供通过 HTTPS 保护的始终可用的访问。