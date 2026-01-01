一键安装部署 Databasus。
自托管的数据库备份管理器，用于自动化和监控 PostgreSQL、MySQL 和 MongoDB 备份。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Databasus 构建什么
Databasus 是一款自托管的数据库备份管理工具，它通过一个统一的网页界面集中管理 PostgreSQL、MySQL 和 MongoDB 的自动化备份。它处理完整的备份生命周期——包括调度、执行、压缩、保留策略轮换和健康监控——而无需为每种数据库类型编写单独的脚本。
在您的 VPS 上自托管 Databasus，可将备份直接存储在您自己的基础设施上，从而消除了按千兆字节计费的云存储费用，并将敏感数据置于您的控制之下。网页仪表板提供了清晰的可见性，可以查看备份成功率、存储使用情况和作业历史记录，而专用的 VPS 资源则确保备份作业运行，且不影响生产数据库的性能。
Databasus 的主要功能
多数据库支持
通过统一界面备份 PostgreSQL、MySQL 和 MongoDB，无需为每个数据库引擎管理单独的备份脚本。
自动化预约
配置备份间隔和保留策略，以便每日、每周和每月备份无需手动干预即可自动轮换。
网页版控制面板
通过集中式界面监控备份健康状况、存储使用情况和作业历史记录，并提供需要关注的故障警报。
备份验证
在每次备份后运行完整性检查，以确认备份有效且可用，之后才会计入您的保留策略。
时间点恢复
将数据库恢复到特定的备份快照，从而实现灾难恢复，并在暂存环境中安全测试生产数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 Databasus
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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