Databasus 是一款自托管的数据库备份管理工具，它通过一个统一的网页界面集中管理 PostgreSQL、MySQL 和 MongoDB 的自动化备份。它处理完整的备份生命周期——包括调度、执行、压缩、保留策略轮换和健康监控——而无需为每种数据库类型编写单独的脚本。

在您的 VPS 上自托管 Databasus，可将备份直接存储在您自己的基础设施上，从而消除了按千兆字节计费的云存储费用，并将敏感数据置于您的控制之下。网页仪表板提供了清晰的可见性，可以查看备份成功率、存储使用情况和作业历史记录，而专用的 VPS 资源则确保备份作业运行，且不影响生产数据库的性能。