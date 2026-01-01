LazyLibrarian 是 Sonarr 和 Radarr 的图书版对应物——一个自托管的自动化服务器，它可以关注您喜爱的作者，追踪单本书籍的发布，在 Usenet 和 torrent 索引器中搜索匹配的文件，并将选定的发布内容交给 NZBGet、SABnzbd、Transmission、qBittorrent 或您已运行的任何其他下载器。

在 VPS 上自托管 LazyLibrarian，您将拥有一个 24/7 全天候的图书管理员，它可以在新发布内容出现时立即捕获它们，对照您现有的 Calibre 图书馆进行去重，并自动重命名和标记所有内容，从而使您的电子书和有声读物收藏保持井然有序，无需手动操作。