一键安装部署 LazyLibrarian。
自动化工具，可跟踪作者、查找电子书和有声读物，并将其交给您的下载器。
为 LazyLibrarian 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LazyLibrarian 构建什么
LazyLibrarian 是 Sonarr 和 Radarr 的图书版对应物——一个自托管的自动化服务器，它可以关注您喜爱的作者，追踪单本书籍的发布，在 Usenet 和 torrent 索引器中搜索匹配的文件，并将选定的发布内容交给 NZBGet、SABnzbd、Transmission、qBittorrent 或您已运行的任何其他下载器。
在 VPS 上自托管 LazyLibrarian，您将拥有一个 24/7 全天候的图书管理员，它可以在新发布内容出现时立即捕获它们，对照您现有的 Calibre 图书馆进行去重，并自动重命名和标记所有内容，从而使您的电子书和有声读物收藏保持井然有序，无需手动操作。
LazyLibrarian 的主要功能
作者追踪和发现
按姓名添加作者，LazyLibrarian 会从 Goodreads、Google Books、OpenLibrary 和其他来源构建他们的完整书目。
有声读物与电子书支持
处理有声读物和电子书两种格式，每种格式都有单独的质量和来源规则，因此一个实例可以管理两个库。
Calibre 和 Goodreads 集成
导入您现有的 Calibre 图书馆以避免重复，同步 Goodreads 中的已读/想读列表，并自动更新元数据。
原生索引器支持
内置插件，支持 NZBGet、SABnzbd、qBittorrent、Transmission、Deluge，以及通过 Newznab 和 Torznab 连接的数十个 Usenet 和 torrent 索引器。
杂志和系列追踪
监测基于主题的杂志和多卷系列丛书，当新发布的内容进入索引器时，无需手动搜索即可自动排队。
为什么要在 Hostinger 上运行 LazyLibrarian
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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