Form.io 是一个开源的表单构建和 API 平台，它允许开发人员创建复杂的表单、管理提交内容并构建数据驱动的应用程序。它将可视化拖放式表单构建器与强大的 REST API 后端相结合，使得在任何 Web 或移动应用程序中嵌入表单变得简单直接。

自托管 Form.io 让您完全拥有表单数据和提交内容。处理敏感信息的组织——例如调查回复、客户登记表或内部工作流程——将受益于将所有内容保留在自己的基础设施上，无需按提交次数付费，并拥有完全的数据主权。