ezBookKeeping 是一款轻量级开源个人财务应用程序，旨在实现快速、无摩擦的日常开支跟踪。它作为一个带有 SQLite 存储的单一容器构建，可以轻松地在最少的硬件上运行——从树莓派到小型 VPS——无需数据库服务器。

与更复杂的复式记账工具不同，ezBookKeeping 专注于大多数个人实际所需：一个简洁的移动优先界面，用于快速记录交易、按类别可视化支出并有效管理个人预算。自托管可确保您的交易历史完全私密，没有任何第三方财务应用程序能够查看您的消费数据。