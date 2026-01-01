NATS 是一个轻量级的开源消息系统，专为云原生架构而构建。它提供亚毫秒级的发布-订阅、请求-回复和队列组消息传递，占用资源极少——服务器二进制文件小于20MB，并且不需要外部依赖。NATS 每秒处理数百万条消息，使其成为最快的消息代理之一。

JetStream 是 NATS 的内置持久层，它增加了持久流、重放和精确一次交付功能，而无需单独的队列或数据库服务。在您自己的 VPS 上自托管 NATS 可以让您完全控制数据本地性，消除按消息计费的云费用，并将您的消息总线尽可能地靠近您的服务，以实现最低延迟。