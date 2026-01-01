一键安装部署 NATS。
云原生、高性能消息系统，具有亚毫秒级延迟，适用于微服务、物联网和分布式应用。
为 NATS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
NATS 的主要功能
发布/订阅消息
立即向任意数量的订阅者广播消息，借助基于主题的路由和通配符订阅，以实现灵活的消息扇出。
JetStream 持久性
使用持久流和消费者来持久化、重放和处理消息——无需额外基础设施，即可实现一次且仅一次交付和消息历史记录。
请求-回复模式
构建基于异步消息传递的同步风格RPC，内置请求-回复机制，实现服务间调用并自动处理超时。
队列组
将工作分配给使用队列组的横向扩展消费者 — NATS 会自动将消息负载均衡到组中的所有成员。
内置集群
形成一个跨多个节点的容错集群，具有自动路由发现和基于RAFT的JetStream复制，以实现高可用性。
HTTP 监控
通过端口 8222 的内置监控端点，浏览服务器健康状况、连接统计信息、JetStream 指标和订阅数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 NATS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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