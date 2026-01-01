Homebox 是一个专为家庭用户设计的库存和整理系统，旨在帮助他们整理个人物品。它允许您通过照片、自定义字段和位置标签对物品进行编目，同时跟踪保修、购买日期和价值，以便用于保险文件。二维码标签使得在不同房间或存储空间中识别和定位物品变得轻而易举。

在您的 VPS 上自托管 Homebox 可以让敏感的库存数据（包括有关贵重物品和购买历史的详细信息）完全保密，无需订阅费，没有存储限制，也没有第三方服务中断您数据访问的风险。