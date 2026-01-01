Meilisearch 是一个用 Rust 编写的闪电般快速的开源搜索引擎，能够在 50 毫秒内返回相关结果，并具有内置的错别字容错、分面过滤和可自定义的排名功能——所有这些都通过一个简单的 REST API 实现。它开箱即用，并带有智能默认设置，使其能够轻松地为电子商务商店、文档网站和 SaaS 应用程序添加强大的搜索功能。

在您自己的 VPS 上托管 Meilisearch，可以为您提供专用的 CPU 和内存，以在负载下实现持续低于 50 毫秒的性能，以固定成本实现无限文档索引，以及对安全和配置的完全控制，而无需依赖托管搜索服务。