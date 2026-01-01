一键安装部署 Apache Tika。
开源内容分析工具包，可检测并提取一千多种文件类型中的元数据和文本。
为 Apache Tika 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache Tika 构建什么
Apache Tika 是一个内容检测和分析框架，它提供了一个统一的 REST API，用于从超过一千种文件格式（包括 PDF、Microsoft Office、OpenDocument、EPUB、图像、音频、视频和归档文件）中提取文本、元数据和结构。应用程序无需为每种格式集成数十个解析库，只需将原始字节发送到 Tika Server，即可接收标准化输出。
在您自己的 VPS 上自托管 Tika Server 可将文档内容保留在您控制的基础设施上 —— 这对于机密合同、内部记录和受监管数据至关重要 —— 同时避免了托管提取 API 收取的按文档计费和速率限制。完整的镜像预装了 Tesseract OCR 和 GDAL，因此扫描的 PDF 和图像文件开箱即用即可搜索。
Apache Tika 的主要功能
上千种格式
通过一个统一的REST接口，解析PDF、Office、OpenDocument、EPUB、HTML、RTF、MBOX、图像、音频、视频以及数十种归档格式。
内置OCR
完整的镜像捆绑了 Tesseract，并附带英语、法语、德语、意大利语和西班牙语语言包，这样扫描的 PDF 和图像文件就能生成可搜索的文本，无需额外服务。
REST API 服务器
用于文本提取、元数据、语言检测和MIME类型识别的端点，让任何后端都能通过简单的HTTP POST集成文档处理。
语言检测
自动识别任何提取文本的语言，从而无需捆绑额外库即可实现下游搜索索引、翻译和路由管道。
管道已就绪
作为搜索平台、RAG摄取、电子发现工作流以及需要从异构文档中获取规范化文本的数字保存系统的提取阶段。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Tika
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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