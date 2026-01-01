Apache Tika 是一个内容检测和分析框架，它提供了一个统一的 REST API，用于从超过一千种文件格式（包括 PDF、Microsoft Office、OpenDocument、EPUB、图像、音频、视频和归档文件）中提取文本、元数据和结构。应用程序无需为每种格式集成数十个解析库，只需将原始字节发送到 Tika Server，即可接收标准化输出。

在您自己的 VPS 上自托管 Tika Server 可将文档内容保留在您控制的基础设施上 —— 这对于机密合同、内部记录和受监管数据至关重要 —— 同时避免了托管提取 API 收取的按文档计费和速率限制。完整的镜像预装了 Tesseract OCR 和 GDAL，因此扫描的 PDF 和图像文件开箱即用即可搜索。