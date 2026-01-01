家庭相册是一个开源的自托管网络相册，用于个人照片和视频存档。它在磁盘上索引您的媒体，提取EXIF元数据，生成多分辨率预览，并提供快速的无限滚动浏览体验，在手机、平板电脑或台式机上都能同样良好地运行——无需将任何内容上传到第三方云服务。

它的独特之处在于内容感知发现。家庭相册使用TensorFlow模型嵌入每张照片以进行相似图像查找，运行人脸检测以便您可以按人物浏览，并将GPS坐标反向地理编码为可读的地点名称。原始文件保持不变，并且一旦生成预览，甚至可以离线移动，使其非常适合跨多个驱动器的长期存档。