一键部署家庭相册。
自托管的、基于浏览器的照片和视频图库，支持相似图像搜索、人脸识别和地理位置查询功能。
为 Home Gallery 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Home Gallery 的主要功能
相似图像搜索
选择任何照片，并在整个档案中找出视觉上相似的照片——无需手动标记即可找到每一张日落、海滩或宠物图片。
人脸检测
人脸会自动检测并分组，因此，浏览一个人的所有照片只需单击一下，而不是逐个标签的繁琐工作。
地理反向查找
EXIF中的GPS坐标被解析为国家、城市和地点名称，这样图库就成为了一个可搜索的地图，显示每张照片的拍摄地点。
富有表现力的查询语言
使用“与”、“或”和“非”运算符，跨标签、日期、地点、人脸和相机元数据筛选图库，以构建精确的已保存视图。
离线源支持
一旦提取了预览，原始磁盘就可以保持离线状态——这对于分布在并非总是挂载的外部驱动器上的存档来说非常完美。
PWA 移动图库
可安装的渐进式网络应用在手机和平板电脑上提供类似应用的浏览体验，无需任何原生安装或应用商店。
为什么要在 Hostinger 上运行 Home Gallery
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。