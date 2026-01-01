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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Manyfold 构建什么

Manyfold 是一个开源数字资产管理器，专为需要组织不断增长的 STL、3MF 和其他模型文件集合的 3D 打印爱好者和创客而构建。与通用文件管理器不同，Manyfold 原生理解 3D 文件，可以生成缩略图和交互式预览，跟踪创作者和许可证，并将相关部件与标签、描述和自定义元数据一起分组到逻辑模型中。

在您的 VPS 上运行 Manyfold 可以让您完全掌控从 MakerWorld、Printables 和 Thingiverse 等网站收集的数千个付费和免费模型，并通过联合的 ActivityPub 层让您能够与其他创客分享收藏，而无需将您的库交给封闭的市场。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

Manyfold 的主要功能

交互式 3D 预览

无需下载或打开切片软件，即可直接在浏览器中旋转并检查STL、3MF、OBJ及其他格式。

智能标签和元数据

使用分层标签、创建者、许可证和自定义字段来组织模型，以便您的库在增长时仍可搜索。

多用户集合

与家人或俱乐部成员共享库，使用精细的每用户权限和基于角色的访问控制。

联邦共享

通过ActivityPub关注其他Manyfold实例，无需依赖中心市场即可发现和交换模型。

OIDC 单点登录

将 Manyfold 连接到 Authentik、Keycloak 或任何 OIDC 提供商，以集中管理您的自托管堆栈中的身份验证。

自动库扫描

将现有模型的文件夹放入存储卷中，Manyfold 会即时导入、去重并为其建立索引。

为什么要在 Hostinger 上运行 Manyfold

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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