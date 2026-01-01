Manyfold 是一个开源数字资产管理器，专为需要组织不断增长的 STL、3MF 和其他模型文件集合的 3D 打印爱好者和创客而构建。与通用文件管理器不同，Manyfold 原生理解 3D 文件，可以生成缩略图和交互式预览，跟踪创作者和许可证，并将相关部件与标签、描述和自定义元数据一起分组到逻辑模型中。

在您的 VPS 上运行 Manyfold 可以让您完全掌控从 MakerWorld、Printables 和 Thingiverse 等网站收集的数千个付费和免费模型，并通过联合的 ActivityPub 层让您能够与其他创客分享收藏，而无需将您的库交给封闭的市场。