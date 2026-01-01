一键部署 Manyfold。
自托管的数字资产管理器，用于组织、标记和预览您的3D打印模型库。
为 Manyfold 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Manyfold 构建什么
Manyfold 是一个开源数字资产管理器，专为需要组织不断增长的 STL、3MF 和其他模型文件集合的 3D 打印爱好者和创客而构建。与通用文件管理器不同，Manyfold 原生理解 3D 文件，可以生成缩略图和交互式预览，跟踪创作者和许可证，并将相关部件与标签、描述和自定义元数据一起分组到逻辑模型中。
在您的 VPS 上运行 Manyfold 可以让您完全掌控从 MakerWorld、Printables 和 Thingiverse 等网站收集的数千个付费和免费模型，并通过联合的 ActivityPub 层让您能够与其他创客分享收藏，而无需将您的库交给封闭的市场。
Manyfold 的主要功能
交互式 3D 预览
无需下载或打开切片软件，即可直接在浏览器中旋转并检查STL、3MF、OBJ及其他格式。
智能标签和元数据
使用分层标签、创建者、许可证和自定义字段来组织模型，以便您的库在增长时仍可搜索。
多用户集合
与家人或俱乐部成员共享库，使用精细的每用户权限和基于角色的访问控制。
联邦共享
通过ActivityPub关注其他Manyfold实例，无需依赖中心市场即可发现和交换模型。
OIDC 单点登录
将 Manyfold 连接到 Authentik、Keycloak 或任何 OIDC 提供商，以集中管理您的自托管堆栈中的身份验证。
自动库扫描
将现有模型的文件夹放入存储卷中，Manyfold 会即时导入、去重并为其建立索引。
为什么要在 Hostinger 上运行 Manyfold
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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