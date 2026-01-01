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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Moodle 构建什么

Moodle 是全球最受欢迎的开源学习管理系统，受到 236 个国家/地区 152,000 多个站点中 4.89 亿用户的信赖。它提供教育工作者和培训团队所需的一切：课程创建、测验和评估、同行评审、讨论论坛、成绩管理和移动访问——所有这些都在一个自托管平台下。凭借 WCAG 2.1 AA 可访问性合规性和 2,000 多个插件，Moodle 适用于从 K-12 学校到企业培训部门的任何学习环境。

在您的 VPS 上自托管 Moodle 可以消除按用户收费的许可费用，并让您完全拥有课程内容和学习者数据。您可以安装自定义插件、应用品牌主题，并与现有身份验证系统集成，而不受托管 LMS 提供商施加的限制。

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Moodle 的主要功能

课程助手

在一个统一的编辑器中，通过拖放方式编排课程，并支持视频、SCORM 包、测验、作业和互动活动。

评估工具

测验、同行评估、基于评分标准的评分和自动化反馈为教师提供了评估和跟踪学习者进度的灵活方式。

协作功能

讨论区、聊天室、维基以及内置的视频会议集成，有助于促进任何规模下的主动学习和小组互动。

分析和报告

可定制的报告跟踪课程完成情况、测验分数和参与度指标，以便教师能够及早发现学习困难的学生。

插件生态系统

超过2,000个插件扩展了Moodle，提供了游戏化、第三方集成、自定义活动类型和专业评估格式。

为什么要在 Hostinger 上运行 Moodle

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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