Moodle 是全球最受欢迎的开源学习管理系统，受到 236 个国家/地区 152,000 多个站点中 4.89 亿用户的信赖。它提供教育工作者和培训团队所需的一切：课程创建、测验和评估、同行评审、讨论论坛、成绩管理和移动访问——所有这些都在一个自托管平台下。凭借 WCAG 2.1 AA 可访问性合规性和 2,000 多个插件，Moodle 适用于从 K-12 学校到企业培训部门的任何学习环境。

在您的 VPS 上自托管 Moodle 可以消除按用户收费的许可费用，并让您完全拥有课程内容和学习者数据。您可以安装自定义插件、应用品牌主题，并与现有身份验证系统集成，而不受托管 LMS 提供商施加的限制。