一键部署 Moodle。
全球4.89亿用户信赖的开源学习管理系统，用于在线课程、评估和培训。
为 Moodle 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Moodle 构建什么
Moodle 是全球最受欢迎的开源学习管理系统，受到 236 个国家/地区 152,000 多个站点中 4.89 亿用户的信赖。它提供教育工作者和培训团队所需的一切：课程创建、测验和评估、同行评审、讨论论坛、成绩管理和移动访问——所有这些都在一个自托管平台下。凭借 WCAG 2.1 AA 可访问性合规性和 2,000 多个插件，Moodle 适用于从 K-12 学校到企业培训部门的任何学习环境。
在您的 VPS 上自托管 Moodle 可以消除按用户收费的许可费用，并让您完全拥有课程内容和学习者数据。您可以安装自定义插件、应用品牌主题，并与现有身份验证系统集成，而不受托管 LMS 提供商施加的限制。
Moodle 的主要功能
课程助手
在一个统一的编辑器中，通过拖放方式编排课程，并支持视频、SCORM 包、测验、作业和互动活动。
评估工具
测验、同行评估、基于评分标准的评分和自动化反馈为教师提供了评估和跟踪学习者进度的灵活方式。
协作功能
讨论区、聊天室、维基以及内置的视频会议集成，有助于促进任何规模下的主动学习和小组互动。
分析和报告
可定制的报告跟踪课程完成情况、测验分数和参与度指标，以便教师能够及早发现学习困难的学生。
插件生态系统
超过2,000个插件扩展了Moodle，提供了游戏化、第三方集成、自定义活动类型和专业评估格式。
为什么要在 Hostinger 上运行 Moodle
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。