Yuvomi 是一个开源的家庭组织工具，它将任务、共享日历、购物清单、膳食计划、食谱、预算和家庭笔记整合到一个移动优先的渐进式网络应用中。每个模块都是独立的，因此您只需使用适合您家庭的部分，而忽略其余部分。

在您自己的 VPS 上自托管 Yuvomi 可以将敏感的家庭数据——日程、收据、联系人列表、医疗提醒——从第三方云服务中分离出来。SQLite 数据库支持可选的 AES-256 静态加密，内置调度程序处理自动备份，因此您的家庭信息在不牺牲便利性的情况下保持私密。