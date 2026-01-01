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私人自托管的家庭规划器，在一个移动优先的应用中，集任务、日历、膳食、购物和家庭预算于一体。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Yuvomi 构建什么

Yuvomi 是一个开源的家庭组织工具，它将任务、共享日历、购物清单、膳食计划、食谱、预算和家庭笔记整合到一个移动优先的渐进式网络应用中。每个模块都是独立的，因此您只需使用适合您家庭的部分，而忽略其余部分。

在您自己的 VPS 上自托管 Yuvomi 可以将敏感的家庭数据——日程、收据、联系人列表、医疗提醒——从第三方云服务中分离出来。SQLite 数据库支持可选的 AES-256 静态加密，内置调度程序处理自动备份，因此您的家庭信息在不牺牲便利性的情况下保持私密。

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你可以用 {name} 构建什么

Yuvomi 的主要功能

共享家庭计划

通过多用户分配和通知，协调所有家庭成员的任务、日程表、膳食和购物清单。

移动优先PWA

可作为原生体验的渐进式网络应用安装在手机和平板电脑上，具有离线功能视图，便于随时随地进行家庭管理。

日历集成

与 Google 日历、通过 CalDAV 的 iCloud、Apple 设备和 ICS 订阅同步，将所有现有日程安排集中管理。

加密 SQLite 存储

可选的 SQLCipher AES-256 加密可保护静态家庭数据，并且计划备份可以镜像到任何 WebDAV 目标。

模块化家用工具包

只启用您需要的模块——预算、膳食计划、食谱、生日、联系人、文档或家务管理——并跳过其余部分。

私密且无追踪

零第三方跟踪器、无遥测以及MIT许可证，确保您的家庭数据在您的VPS上完全由您自己掌控。

为什么要在 Hostinger 上运行 Yuvomi

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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