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开源的个人理财追踪器，采用复式记账，提供对资产、支出和净资产的全面可见性。

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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Paisa 构建什么

Paisa 是一个基于复式记账模型构建的自托管个人财务追踪器。它为您提供精确、完整的财务状况概览——包括资产、负债、收入、支出和净资产——所有这些都通过您完全拥有的纯文本日记文件进行追踪。与基于云的财务应用程序不同，您的所有数据都保留在您自己的服务器上，无需订阅费，也没有第三方访问您的财务记录。

其网络界面将您的会计日记转换为交互式仪表板：按类别划分的支出明细、资产配置图表、退休目标预测以及共同基金和股票的投资回报追踪。多币种支持可处理分布在不同国家或资产类别的财务。

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你可以用 {name} 构建什么

Paisa 的主要功能

复式记账

每笔交易都记录有匹配的借方和贷方分录，为您提供数学上精确的跟踪，自动捕获错误。

净资产仪表板

单一视图汇总了所有资产和负债，并随时间推移，展示了您的整体财务状况如何逐月变化。

投资回报跟踪

通过XIRR计算跟踪共同基金和股票表现，以便您始终了解每项持仓的实际年化收益率。

预算与实际分析

按类别比较计划支出与实际开销，以识别您的钱实际花在了哪里，以及您原计划花在哪里。

纯文本数据文件

所有财务数据都存储在人类可读的账本文件中，您可以独立于应用程序对其进行编辑、版本控制和备份。

为什么要在 Hostinger 上运行 Paisa

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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