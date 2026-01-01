Paisa 是一个基于复式记账模型构建的自托管个人财务追踪器。它为您提供精确、完整的财务状况概览——包括资产、负债、收入、支出和净资产——所有这些都通过您完全拥有的纯文本日记文件进行追踪。与基于云的财务应用程序不同，您的所有数据都保留在您自己的服务器上，无需订阅费，也没有第三方访问您的财务记录。

其网络界面将您的会计日记转换为交互式仪表板：按类别划分的支出明细、资产配置图表、退休目标预测以及共同基金和股票的投资回报追踪。多币种支持可处理分布在不同国家或资产类别的财务。