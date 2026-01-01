一键安装部署 Big-AGI。
专业的AI多模型工作区，支持来自20多家提供商的500多个模型，并内置并行模型比较功能。
为 Big-AGI 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Big-AGI 构建什么
Big-AGI 是一个开源的 AI 工作区，专为需要严格控制其 AI 交互的专业人士而构建。连接您自己的 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Groq、Mistral 以及其他 15+ 提供商的 API 密钥，通过单一界面访问 500 多个模型——无需中间商加价，也无需支付除您直接支付给提供商之外的平台订阅费。
其标志性的 Beam 功能可同时在多个模型上运行相同的提示，并智能地合并最佳答案，显著减少高风险任务中的幻觉。在您自己的 VPS 上自托管可确保每次对话和 API 密钥完全私密，并可选择使用 HTTP 基本认证来保护团队访问。
Big-AGI 的主要功能
Beam 多模型
在多个AI模型上并行运行任何提示，并合并最佳响应——减少复杂或高风险任务中的幻觉。
500+ 型号
连接 OpenAI、Anthropic、Gemini、Groq、Mistral、OpenRouter 以及 15+ 个其他提供商，通过一个界面使用您自己的 API 密钥。
本地优先隐私
对话和设置存储在浏览器中，而不是在服务器上 — 您的数据永远不会离开您自己的基础设施。
网络搜索与引用
在任何聊天中搜索网络，并接收附带来源引用的答案，由Google自定义搜索或其他配置的提供商提供支持。
访问控制
使用HTTP基本认证保护您的自托管实例，以便只有授权用户才能访问您的API密钥和对话历史记录。
为什么要在 Hostinger 上运行 Big-AGI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。