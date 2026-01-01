Big-AGI 是一个开源的 AI 工作区，专为需要严格控制其 AI 交互的专业人士而构建。连接您自己的 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Groq、Mistral 以及其他 15+ 提供商的 API 密钥，通过单一界面访问 500 多个模型——无需中间商加价，也无需支付除您直接支付给提供商之外的平台订阅费。

其标志性的 Beam 功能可同时在多个模型上运行相同的提示，并智能地合并最佳答案，显著减少高风险任务中的幻觉。在您自己的 VPS 上自托管可确保每次对话和 API 密钥完全私密，并可选择使用 HTTP 基本认证来保护团队访问。