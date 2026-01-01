Bluesky PDS（个人数据服务器）是您以自己的方式参与 Bluesky 社交网络的基础组件。它基于 AT 协议构建，存储您的社交关系图、帖子和媒体，管理您的去中心化身份 (DID)，并与更广泛的 Bluesky 网络同步——所有这些都无需依赖任何单一公司或平台。

运行您自己的 PDS 意味着您的内容和关注者关系是可移植的：如果您更换托管服务提供商，您的数据也会随之迁移。此部署包括持久存储、pdsadmin 管理工具，以及与 Bluesky 中继和应用程序视图服务的完全集成，以便您在设置后可以立即使用任何兼容 Bluesky 的客户端。