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8 个vCPU 内核
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Bluesky PDS 构建什么

Bluesky PDS（个人数据服务器）是您以自己的方式参与 Bluesky 社交网络的基础组件。它基于 AT 协议构建，存储您的社交关系图、帖子和媒体，管理您的去中心化身份 (DID)，并与更广泛的 Bluesky 网络同步——所有这些都无需依赖任何单一公司或平台。

运行您自己的 PDS 意味着您的内容和关注者关系是可移植的：如果您更换托管服务提供商，您的数据也会随之迁移。此部署包括持久存储、pdsadmin 管理工具，以及与 Bluesky 中继和应用程序视图服务的完全集成，以便您在设置后可以立即使用任何兼容 Bluesky 的客户端。

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你可以用 {name} 构建什么

Bluesky PDS 的主要功能

完全数据所有权

您的帖子、点赞和社交图谱都存储在您自己的服务器上，基于AT协议，使它们完全可移植，并且不依赖于任何单一平台。

去中心化身份

PDS 管理您的 DID（去中心化标识符），为您提供持久的、自主的身份，该身份无法被第三方服务撤销。

自定义域名

在您自己的域名上托管您的 Bluesky 句柄，强化您的身份，并让您的存在独一无二。

完全网络兼容性

自动与Bluesky中继同步，以便您的内容出现在全球动态中，并且可以从任何Bluesky客户端或应用程序访问。

内置管理工具

捆绑的 pdsadmin 工具允许您直接从命令行管理账户、轮换密钥和处理服务器管理任务。

为什么要在 Hostinger 上运行 Bluesky PDS

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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