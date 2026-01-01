ByteStash 是一款自托管的 Web 应用程序，用于在一个可搜索的库中存储、组织和共享代码片段。它支持数十种编程语言，并提供完整的语法高亮显示，允许您按语言或关键字进行筛选，收藏常用片段以便快速访问，并公开共享片段，而无需收件人拥有账户。

与基于云的代码片段工具不同，ByteStash 完全运行在您自己的基础设施上，使用轻量级的 SQLite 数据库 — 无需外部服务。它提供了一个完整的 REST API，附带 Swagger 文档和可选的 OpenID Connect 集成，使其同样适用于个人开发者以及使用集中式身份管理的团队。