一键安装部署 Jitsi Meet。
自托管的视频会议平台，支持屏幕共享、端到端加密，无需按参与者付费 — Zoom 的替代方案。
为 Jitsi Meet 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Jitsi Meet 的主要功能
浏览器内视频通话
参与者可以通过任何现代浏览器加入，无需安装软件、插件或创建账户 — 分享一个URL，会议即可立即开始。
屏幕共享和录制
在通话期间共享应用程序、浏览器标签页或整个屏幕，可选择进行会议内录制，并直播到 YouTube 或其他 RTMP 端点。
端到端加密
一对一通话和小型群组会议的可选端到端加密功能，可确保音频和视频流从发送方到接收方都经过加密，甚至服务器本身也无法解密。
分组讨论室和投票
将大型会议分成小型分组讨论组进行讨论，进行实时投票，举手，并使用表情符号以实现互动式会议动态。
实时字幕和电话拨入
与 Jigasi 的可选集成，支持 SIP 拨入和实时字幕功能，让电话呼叫者和需要文字记录的参会者也能轻松参与会议。
不按席位收费
在您自己的VPS上举办无限次会议，参与者数量不限 — 无需按参与者付费，无会议时长限制，无升级提示。
为什么要在 Hostinger 上运行 Jitsi Meet
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。