Jitsi Meet是一个免费的开源视频会议平台，它完全在浏览器中运行，使用WebRTC，参与者无需插件、应用程序或账户。Jitsi Meet由广受欢迎的meet.jit.si公共服务背后的团队构建，并被8x8用于其商业云平台，它开箱即用地支持高清视频、屏幕共享、端到端加密、录制、YouTube直播、举手、投票、分组讨论室和实时字幕。

在您自己的VPS上自托管Jitsi Meet，可以为组织和社区提供无限参与者的无限会议时间，所有音频和视频流都通过您自己的基础设施路由，而不是通过可能改变定价、限制带宽或分析会议元数据的第三方SaaS。