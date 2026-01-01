一键安装部署 Shaarli。
个人化、极简、超快的书签服务，将所有内容存储在单个平面文件数据库中 — 无需SQL。
为 Shaarli 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Shaarli 构建什么
Shaarli 是一个个人、极简的书签服务，旨在作为原始 del.icio.us 的自托管替代品。它将每个书签存储在一个扁平的 PHP 文件中 — 无需数据库服务器、无需迁移、无需架构升级 — 并呈现一个清晰的按时间倒序排列的链接、笔记和微博式更新的动态，您可以将其设置为公开、私有或按项目混合。
在您的 VPS 上自托管 Shaarli 可以为您提供一个在您自己域名下的私人链接存档、一个您的分享的 RSS/Atom 动态、一个支持 Markdown 的笔记系统，以及一个书签工具和移动 API，可以将任何浏览器或应用程序变成一键保存目标。整个堆栈是一个由 JSON 文件支持的单个 PHP 容器 — 备份只需复制单个文件。
Shaarli 的主要功能
平面文件存储
书签存储在一个单一的 PHP 数据存储中，无需安装、调整或备份数据库服务器——只需复制文件即可获得您的档案。
倒序时间流
每个书签、笔记或微博帖子都落在一条整洁的时间线中，具有标签、全文搜索和每个链接的隐私控制。
RSS 和 Atom 订阅源
内置RSS和Atom订阅源可将您的Shaarli变成一个公共链接博客或私人订阅阅读器源 — 适用于所有阅读器应用。
书签小程序和 REST API
使用捆绑的书签工具从任何浏览器保存链接，或使用类型化的REST API从移动和桌面应用程序推送。
Markdown 笔记
使用 Markdown 格式撰写更长的笔记和微博帖子，并与书签一同保存，可选择公开分享。
轻量级占用
单个PHP容器，没有数据库服务器，可以在最小的VPS套餐上轻松运行，无需与其他应用程序争夺资源。
为什么要在 Hostinger 上运行 Shaarli
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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