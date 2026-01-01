Shaarli 是一个个人、极简的书签服务，旨在作为原始 del.icio.us 的自托管替代品。它将每个书签存储在一个扁平的 PHP 文件中 — 无需数据库服务器、无需迁移、无需架构升级 — 并呈现一个清晰的按时间倒序排列的链接、笔记和微博式更新的动态，您可以将其设置为公开、私有或按项目混合。

在您的 VPS 上自托管 Shaarli 可以为您提供一个在您自己域名下的私人链接存档、一个您的分享的 RSS/Atom 动态、一个支持 Markdown 的笔记系统，以及一个书签工具和移动 API，可以将任何浏览器或应用程序变成一键保存目标。整个堆栈是一个由 JSON 文件支持的单个 PHP 容器 — 备份只需复制单个文件。