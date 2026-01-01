Tiny Tiny RSS 是一个自托管的开源 RSS 和 Atom 订阅源聚合器，让您可以通过一个单一的私有网页界面关注网站、博客和新闻来源。它在后台持续获取更新，以确保您的订阅源始终保持最新，并提供一个灵活的界面，支持键盘快捷键、全文搜索、标签、过滤器以及 OPML 导入/导出功能。

支持多个用户账户，每个账户都有独立的订阅源和偏好设置。内置 API 使 FeedMe 和 Fluent Reader 等移动客户端能够连接并同步阅读进度。在您的 VPS 上自托管可确保您的阅读历史和订阅保持私密——没有第三方服务会看到您阅读的内容。