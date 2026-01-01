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自托管的、多用户的 RSS 和 Atom 新闻聚合器，用于从任何浏览器阅读和整理订阅源。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Tiny Tiny RSS 构建什么

Tiny Tiny RSS 是一个自托管的开源 RSS 和 Atom 订阅源聚合器，让您可以通过一个单一的私有网页界面关注网站、博客和新闻来源。它在后台持续获取更新，以确保您的订阅源始终保持最新，并提供一个灵活的界面，支持键盘快捷键、全文搜索、标签、过滤器以及 OPML 导入/导出功能。

支持多个用户账户，每个账户都有独立的订阅源和偏好设置。内置 API 使 FeedMe 和 Fluent Reader 等移动客户端能够连接并同步阅读进度。在您的 VPS 上自托管可确保您的阅读历史和订阅保持私密——没有第三方服务会看到您阅读的内容。

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你可以用 {name} 构建什么

Tiny Tiny RSS 的主要功能

连续馈送获取

在后台获取所有已订阅源的更新，以便您打开应用程序时即可阅读文章。

多用户支持

创建多个独立账户，每个账户都有自己的订阅源、标签、过滤器和阅读偏好。

移动客户端 API

内置API允许FeedMe、Fluent Reader和Reeder等流行的移动客户端连接并同步您在不同设备上的阅读进度。

筛选和标签

根据您定义的规则自动标记、加星或隐藏文章 — 让您的阅读列表专注于重要内容。

OPML 导入导出

通过 OPML 从任何其他 RSS 阅读器导入您现有的订阅，并在需要迁移时同样轻松地导出它们。

为什么要在 Hostinger 上运行 Tiny Tiny RSS

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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