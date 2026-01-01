一键部署 Tunarr。
使用 HDHomeRun 仿真，从您的 Plex、Jellyfin 和 Emby 媒体库构建自定义直播电视频道。
为 Tunarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Tunarr 构建什么
Tunarr 将您 Plex、Jellyfin 或 Emby 媒体库中已有的电影、节目和剪辑转换为定时直播电视频道，其行为类似于传统的有线电视节目表。通过基于浏览器的界面，您可以编排时间段、构建循环和块随机播放、插入插播填充内容以及策划主题频道——然后将结果公开为 HDHomeRun 兼容调谐器或任何 IPTV 客户端都可以播放的 M3U 播放列表。
作为 dizqueTV 的现代继任者，Tunarr 在更快的服务器上进行了重写，具有新的 Web UI、原生 FFmpeg 转码和持续维护。在 VPS 上自托管 Tunarr 可以使调谐器从任何地方访问，全天候运行您的频道而无需占用家用机器，并且永远不会触及您媒体服务器中的原始文件。
Tunarr 的主要功能
多源渠道
将 Plex、Jellyfin 和 Emby 中的节目整合到一个虚拟频道中，无需复制或重新编码底层媒体文件。
HDHomeRun 模拟
Tunarr 模拟一个 HDHomeRun 网络调谐器，这样 Plex DVR、Jellyfin Live TV、Channels DVR 和其他客户端就能自动识别它。
高级调度
通过时间段、随机播放、分块乱序以及可连续重复数天或数周的主题节目单来编排频道。
中插内容
在节目之间插入广告、片头/片尾或插播内容，以在每个频道上重现真实的播出体验。
FFmpeg 转码
内置FFmpeg管道可实时转换和拼接节目，并在支持的GPU上提供可选的硬件加速。
M3U 播放列表输出
将所有频道导出为M3U播放列表，以便在VLC、Kodi、Tivimate以及任何其他符合标准的IPTV客户端中播放。
为什么要在 Hostinger 上运行 Tunarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。