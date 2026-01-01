Tunarr 将您 Plex、Jellyfin 或 Emby 媒体库中已有的电影、节目和剪辑转换为定时直播电视频道，其行为类似于传统的有线电视节目表。通过基于浏览器的界面，您可以编排时间段、构建循环和块随机播放、插入插播填充内容以及策划主题频道——然后将结果公开为 HDHomeRun 兼容调谐器或任何 IPTV 客户端都可以播放的 M3U 播放列表。

作为 dizqueTV 的现代继任者，Tunarr 在更快的服务器上进行了重写，具有新的 Web UI、原生 FFmpeg 转码和持续维护。在 VPS 上自托管 Tunarr 可以使调谐器从任何地方访问，全天候运行您的频道而无需占用家用机器，并且永远不会触及您媒体服务器中的原始文件。