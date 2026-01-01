一键安装部署 LightRAG。
简单快速的检索增强生成框架，结合向量搜索与知识图谱，用于复杂文档分析。
为 LightRAG 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
LightRAG 的主要功能
双层检索
向量嵌入和知识图谱实体在一个管道中结合，在跨文档推理方面胜过平面向量搜索，同时保持索引成本低。
增量知识更新
新文档合并到现有图中，无需重建全局索引，因此动态数据保持最新，无需昂贵的重新处理。
多LLM提供商支持
连接到 OpenAI、Azure、Ollama、Anthropic、Bedrock 或任何 OpenAI 兼容的端点，无需重写提示或重新索引您的文档。
五种查询模式
在朴素、局部、全局、混合式和混合检索策略之间切换，以将查询复杂性与延迟和成本要求相匹配。
内置网络UI
基于浏览器的仪表板，用于摄取文档、运行查询以及交互式地可视化生成的知识图谱。
用于集成的 REST API
认证的 REST 端点让您将 LightRAG 嵌入到现有应用程序中，并自动化文档摄取管道。
为什么要在 Hostinger 上运行 LightRAG
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。