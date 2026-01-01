LightRAG是一个轻量级的检索增强生成框架，旨在分析法律、医疗保健和金融等领域的复杂文档。它通过在一个单一的双层架构中同时管理知识图谱和向量嵌入，弥合了基于向量的RAG和基于图的RAG之间的差距，与基于社区报告的GraphRAG实现相比，大幅减少了在索引和查询时所需的LLM调用。

在您自己的VPS上自托管LightRAG，使您的文档、嵌入和知识图谱完全在您的掌控之中。连接到OpenAI、Azure、Ollama、Anthropic或任何与OpenAI兼容的端点，并增量更新知识库，无需重建全局索引——从而使动态数据保持最新，而无需承担过高的再处理成本。