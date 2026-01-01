ManageIQ 是一个开源的云管理和编排平台 — Red Hat CloudForms 背后的上游项目 — 它在一个控制台下统一了虚拟机、容器、公共云和网络的操作。它能发现 VMware、Red Hat Virtualization、OpenStack、Kubernetes、AWS、Azure、Google Cloud 等基础设施，然后在其之上叠加策略、自动化和费用分摊功能。

自托管 ManageIQ 可将您的库存数据、自动化工作流和策略定义保留在您控制的基础设施上，且无需按节点支付许可费用。一体化容器捆绑了设备、PostgreSQL 数据库和 memcached，因此您可以通过一次部署来评估整个平台。