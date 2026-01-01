一键安装部署 ManageIQ。
用于虚拟机、容器、网络和存储的开源混合云管理平台。
为 ManageIQ 选一个 VPS 套餐
你可以用 ManageIQ 构建什么
ManageIQ 是一个开源的云管理和编排平台 — Red Hat CloudForms 背后的上游项目 — 它在一个控制台下统一了虚拟机、容器、公共云和网络的操作。它能发现 VMware、Red Hat Virtualization、OpenStack、Kubernetes、AWS、Azure、Google Cloud 等基础设施，然后在其之上叠加策略、自动化和费用分摊功能。
自托管 ManageIQ 可将您的库存数据、自动化工作流和策略定义保留在您控制的基础设施上，且无需按节点支付许可费用。一体化容器捆绑了设备、PostgreSQL 数据库和 memcached，因此您可以通过一次部署来评估整个平台。
ManageIQ 的主要功能
混合云清单
从一个控制台发现并跟踪跨 VMware、OpenStack、Kubernetes、AWS、Azure 和 Google Cloud 的 VMs、容器、网络和存储。
政策与合规
定义策略，自动检测偏差、强制执行标记，并修复跨所有托管提供商的不合规工作负载。
自动化引擎
运行事件驱动的Ruby自动化、Ansible playbook和审批工作流，以大规模地调配、停用和重新配置资源。
自助服务目录
发布包含配额和审批的服务目录，以便团队可以请求虚拟机、容器或堆栈，而无需提交工单。
拒付和计量
根据CPU、内存、存储和网络使用情况制定费率计划，将基础设施成本分摊给租户、项目或部门。
REST API 和 CLI
通过版本化的REST API或miqcli命令行驱动所有控制台操作，以实现GitOps风格的基础设施工作流。
为什么要在 Hostinger 上运行 ManageIQ
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。