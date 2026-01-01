一键安装 Scoold。
自托管的 Stack Overflow 风格问答平台，适用于团队、课堂和内部知识共享。
为 Scoold 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Scoold 构建什么
Scoold 是一个开源问答和知识共享平台，灵感来源于 Stack Overflow，专为需要结构化场所来收集问题、答案和部落知识的团队、学校和组织而打造。单JAR Spring Boot 前端与 Para 后端配对，Para 后端负责处理身份验证、搜索和持久化，并在此部署中捆绑提供，附带一个嵌入式 H2 存储，可在首次启动时即用。
自托管 Scoold 可将每个问题、答案、投票和用户身份保留在您自己的 VPS 上，而非第三方 SaaS 问答服务。没有按席位收费，您的知识库没有供应商锁定，并且 Apache 2.0 许可证允许您调整投票规则、徽章、空间和身份验证提供商，以适应您团队的实际工作方式。
Scoold 的主要功能
Stack Overflow 工作流程
投票、采纳的答案、声望、徽章和标签，让贡献者能够像在公共 Stack Overflow 上一样，拥有熟悉的问答流程，新团队成员也无需学习即可上手。
团队空间
将问题和用户分组到独立的“空间”中，这样工程、支持和人力资源部门就可以共享一个Scoold安装，而内容不会相互混淆。
捆绑的 Para 后端
Para 应用程序服务器与 Scoold 一同部署，并在首次启动时自动初始化，因此身份验证、搜索和存储功能开箱即用，无需单独设置。
社交和LDAP登录
使用 Google、GitHub、Facebook、Microsoft、Slack、LDAP 或电子邮件和密码登录 — 选择您的组织已使用的身份提供商，无需编写自定义身份验证代码。
Markdown 和代码块
GitHub风格的Markdown，带有语法高亮的代码块、表格、任务列表和表情符号，使Scoold非常适合工程团队记录技术问题和解决方案。
REST API 和 Webhooks
OpenAPI 3.0 REST 接口和签名 Webhook 让您能够编写报告脚本、导入旧版问答内容，并将 Scoold 连接到聊天、Zapier 或您自己的自动化系统。
为什么要在 Hostinger 上运行 Scoold
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。