Scoold 是一个开源问答和知识共享平台，灵感来源于 Stack Overflow，专为需要结构化场所来收集问题、答案和部落知识的团队、学校和组织而打造。单JAR Spring Boot 前端与 Para 后端配对，Para 后端负责处理身份验证、搜索和持久化，并在此部署中捆绑提供，附带一个嵌入式 H2 存储，可在首次启动时即用。

自托管 Scoold 可将每个问题、答案、投票和用户身份保留在您自己的 VPS 上，而非第三方 SaaS 问答服务。没有按席位收费，您的知识库没有供应商锁定，并且 Apache 2.0 许可证允许您调整投票规则、徽章、空间和身份验证提供商，以适应您团队的实际工作方式。