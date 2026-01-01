Atomic Server 是一个开源的无头CMS和图数据库，它基于Atomic Data构建，Atomic Data是RDF的严格子集，为每条内容提供类型化模式和稳定URL。与存储不透明二进制大对象（blobs）的传统CMS不同，Atomic Server存储结构化的、链接的数据，这些数据可以在客户端之间实时查询、验证和同步。

在您自己的VPS上自托管Atomic Server，可以使您的知识图谱、文档和表格完全由您掌控，没有供应商锁定或按席位收费。内置WebSocket向每个连接的客户端实时传输更新，使其成为协作工具、内部维基以及需要结构化、实时后端的自定义应用程序的强大基础。