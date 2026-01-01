一键安装部署 Atomic Server。
开源实时无头CMS和图数据库，用于协作知识库和结构化内容。
为 Atomic Server 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Atomic Server 构建什么
Atomic Server 是一个开源的无头CMS和图数据库，它基于Atomic Data构建，Atomic Data是RDF的严格子集，为每条内容提供类型化模式和稳定URL。与存储不透明二进制大对象（blobs）的传统CMS不同，Atomic Server存储结构化的、链接的数据，这些数据可以在客户端之间实时查询、验证和同步。
在您自己的VPS上自托管Atomic Server，可以使您的知识图谱、文档和表格完全由您掌控，没有供应商锁定或按席位收费。内置WebSocket向每个连接的客户端实时传输更新，使其成为协作工具、内部维基以及需要结构化、实时后端的自定义应用程序的强大基础。
Atomic Server 的主要功能
实时同步
内置WebSocket即时将更改推送到每个连接的客户端，因此协作编辑和实时仪表板无需额外基础设施即可运行。
类型化知识图谱
每个资源都有一个基于Atomic Data的模式和一个唯一的URL，为您的内容提供验证、链接和可查询性，这是扁平文档存储无法比拟的。
功能强大的表格编辑器
在类似电子表格的用户界面中编辑结构化记录，该界面具有类型化列、引用和验证功能——对于非技术贡献者来说，这是一个熟悉的界面。
全文搜索
集成式全文搜索自动索引所有资源，使大型知识库无需配置单独的引擎即可即时搜索。
JS, React, Svelte SDKs
官方客户端库允许开发者构建自定义前端和应用程序，这些前端和应用程序可以通过类型化API读取、写入并订阅实时更改。
为什么要在 Hostinger 上运行 Atomic Server
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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