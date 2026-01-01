Soketi 是一个实现 Pusher 协议的高性能开源 WebSocket 服务器，使其成为 Pusher Channels 的完全兼容的插入式替代。任何已在使用 Pusher SDK 的应用程序——无论是使用 Laravel、Next.js、Vue、React 还是普通 JavaScript 构建的应用程序——都可以通过更改几个环境变量切换到自托管的 Soketi 实例，无需重写代码。

在您的VPS上自托管Soketi消除了按连接和按消息收费，这些收费会随着用户的增长而急剧扩展。Soketi基于uWebSockets.js构建，用于高吞吐量、低延迟的消息传递，以每月固定成本处理数千个并发WebSocket连接，同时将实时数据完全保持在您自己的基础架构内。