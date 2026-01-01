Deploy Soketi in one click installation.
自托管的、与 Pusher 兼容的 WebSocket 服务器，适用于实时应用，无需按消息付费，完全兼容协议。
为 Soketi 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Soketi 构建什么
Soketi 是一个实现 Pusher 协议的高性能开源 WebSocket 服务器，使其成为 Pusher Channels 的完全兼容的插入式替代。任何已在使用 Pusher SDK 的应用程序——无论是使用 Laravel、Next.js、Vue、React 还是普通 JavaScript 构建的应用程序——都可以通过更改几个环境变量切换到自托管的 Soketi 实例，无需重写代码。
在您的VPS上自托管Soketi消除了按连接和按消息收费，这些收费会随着用户的增长而急剧扩展。Soketi基于uWebSockets.js构建，用于高吞吐量、低延迟的消息传递，以每月固定成本处理数千个并发WebSocket连接，同时将实时数据完全保持在您自己的基础架构内。
Soketi 的主要功能
推送程序协议兼容
与所有现有的 Pusher 客户端 SDK 和服务器库配合使用 — 通过更改环境变量而不是代码从 Pusher 切换到 Soketi。
公共和私有渠道
支持开箱即用的公用、专用和在线状态通道，涵盖实时通知、协作功能和在线状态指示器。
高性能核心
构建于 uWebSockets.js 之上，用于高效扩展到数千个并发连接的高吞吐量、低延迟消息传递。
HTTP 事件 API
通过兼容 Pusher 的 HTTP API 从服务器端代码触发事件，将实时广播集成到任何后端服务中。
指标和监测
在端口9601上内置与普罗米修斯兼容的指标端点，用于监视连接计数、消息吞吐量和服务器运行状况。
为什么要在 Hostinger 上运行 Soketi
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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