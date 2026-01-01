Gogs (Go Git 服务) 是一个自托管的 Git 服务，旨在提供简洁性和最小资源占用。它采用 Go 语言编写，通过一个简洁的网页界面提供仓库管理、问题跟踪、维基支持和团队组织功能，即使在小型 VPS 实例上也能高效运行。

自托管 Gogs 可以将您的源代码保留在您自己的基础设施上，无需支付每用户费用，并且不依赖外部托管平台。此部署将 Gogs 与 PostgreSQL 结合使用，以实现可靠的数据存储，并包含 SSH 端口转发功能，用于标准的 Git 推送和拉取工作流程。