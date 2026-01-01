一键部署 Gogs。
无痛的自托管 Git 服务，采用 Go 语言编写 — 轻量、快速，且易于在任何服务器上运行。
为 Gogs 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Gogs 的主要功能
Git 存储库托管
完整的仓库管理，包括分支浏览、提交历史以及合并请求工作流，都在一个简单的网页界面中。
问题跟踪
内置问题跟踪器，具备标签、里程碑和分配功能，使项目工作与代码一同井然有序。
SSH 和 HTTPS Git 访问
开发人员使用标准 Git 客户端通过 SSH 或 HTTPS 推送和拉取，无需更改任何工作流程。
最弱资源使用
Gogs 可以在低规格硬件上运行，使其成为小型服务器和家庭实验室的实用 Git 托管选择。
Webhook 集成
Webhook 支持在推送事件时触发 CI/CD 系统和外部服务，以实现自动化构建和部署管道。
为什么要在 Hostinger 上运行 Gogs
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。