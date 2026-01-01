Redis Commander是一个轻量级的开源Web界面，用于管理Redis数据库。它提供了一个树状浏览器，用于浏览键空间，以及用于字符串、哈希、列表、集合和有序集合的内联编辑器，还有一个内置的命令控制台，用于运行任意Redis命令。服务器统计信息——内存使用情况、连接客户端、命中率——在仪表板上一目了然。

此部署将Redis Commander与Redis 7实例捆绑在一起，因此您可以在一个堆栈中获得一个功能齐全的键值存储及其管理UI。HTTP基本认证保护Web界面免受未经授权的访问，并且Redis实例通过生成的密码进行保护，因此在没有凭据的情况下不会暴露。