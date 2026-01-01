一键部署 Redis Commander。
基于Web的Redis管理UI，用于从任何浏览器浏览键、编辑值和监控Redis数据库。
为 Redis Commander 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Redis Commander 构建什么
Redis Commander是一个轻量级的开源Web界面，用于管理Redis数据库。它提供了一个树状浏览器，用于浏览键空间，以及用于字符串、哈希、列表、集合和有序集合的内联编辑器，还有一个内置的命令控制台，用于运行任意Redis命令。服务器统计信息——内存使用情况、连接客户端、命中率——在仪表板上一目了然。
此部署将Redis Commander与Redis 7实例捆绑在一起，因此您可以在一个堆栈中获得一个功能齐全的键值存储及其管理UI。HTTP基本认证保护Web界面免受未经授权的访问，并且Redis实例通过生成的密码进行保护，因此在没有凭据的情况下不会暴露。
Redis Commander 的主要功能
密钥浏览器
在树状视图中浏览您的整个 Redis 键空间，按模式搜索，无需编写 Redis 命令，即可直接在浏览器中检查或编辑任何值。
所有数据类型
使用类型感知编辑器查看和编辑字符串、哈希、列表、集合、有序集合和流，这些编辑器以结构化、可读的格式显示数据。
命令控制台
从内置控制台执行任意Redis命令并立即查看响应 — 对于调试、管理和一次性数据操作非常有用。
服务器统计
仪表板显示实时Redis服务器指标，包括内存消耗、键空间命中/未命中率、连接的客户端以及运行时间概览。
HTTP 基本认证
Web界面受用户名和密码认证保护，防止未经授权通过浏览器UI访问您的Redis数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 Redis Commander
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。