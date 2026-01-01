OpenEMR是全球应用最广泛的开源电子健康记录（EHR）和医疗实践管理系统。它专为小型诊所到大型医疗机构而设计，在一个自托管平台内提供一套完整的工具，用于患者注册、临床文档、日程安排、计费和报告。

在您自己的VPS上自托管OpenEMR，您可以完全控制敏感的患者数据，确保符合隐私法规，并将医疗记录保存在您拥有的基础设施上。OpenEMR没有按用户收费的许可费，并拥有活跃的全球社区，是昂贵的专有EHR系统的成熟替代方案。