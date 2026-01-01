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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 OpenEMR 构建什么

OpenEMR是全球应用最广泛的开源电子健康记录（EHR）和医疗实践管理系统。它专为小型诊所到大型医疗机构而设计，在一个自托管平台内提供一套完整的工具，用于患者注册、临床文档、日程安排、计费和报告。

在您自己的VPS上自托管OpenEMR，您可以完全控制敏感的患者数据，确保符合隐私法规，并将医疗记录保存在您拥有的基础设施上。OpenEMR没有按用户收费的许可费，并拥有活跃的全球社区，是昂贵的专有EHR系统的成熟替代方案。

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你可以用 {name} 构建什么

OpenEMR 的主要功能

患者记录管理

在结构化记录中存储和检索完整的患者病史，包括人口统计信息、病史、实验室结果、处方和临床记录。

预约安排

使用多资源调度器管理医疗服务提供者日历、患者预约和定期复诊，该调度器支持多名执业医师和多个地点。

计费和编码

生成保险索赔，支持ICD-10和CPT编码，跟踪付款，并管理汇款，以减少账单管理开销。

临床决策支持

在护理点显示药物相互作用警告、过敏警报和预防性护理提醒，以支持更安全的临床决策。

电子处方和实验室检查

将处方电子化发送至药房，并接收结构化的实验室结果，无需手动重新输入即可直接录入患者病历。

为什么要在 Hostinger 上运行 OpenEMR

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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