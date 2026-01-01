Inkscape 是一款领先的开源矢量图形编辑器，用于创建徽标、图标、插图和 SVG 格式的技术图表。此模板通过 KasmVNC 运行完整的 Inkscape 桌面应用程序，使其可以通过任何现代浏览器访问，无需在本地安装任何内容。

在 VPS 上托管 Inkscape 可为您提供一个持久的设计工作区，可在不同设备之间随您移动。您的自定义扩展、调色板、模板和项目文件始终可用，并且环境通过 HTTPS 和密码认证进行保护 — 无需 VPN 或桌面同步。