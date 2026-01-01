Daptin 是一个开源的后端即服务，它可以将任何数据模型转换为完整的 REST 和 GraphQL API，内置用户身份验证、基于角色的权限和状态机。无需编写端点处理程序，您只需在 YAML 或 JSON 中定义实体和关系，Daptin 就会自动生成完整的 CRUD 界面、仪表板和 OpenAPI 规范。

在您自己的 VPS 上自托管 Daptin，可以确保用户记录、OAuth 凭据和上传的资产完全由您控制，且无需按请求付费。单一二进制部署内置支持 SQLite、PostgreSQL 和 MySQL，以及用于云同步文件列的 rclone 支持的存储适配器，和用于选择性启用功能的集成市场软件包。