一键安装部署 Daptin。
开源无头CMS，通过自动生成的REST和GraphQL API公开任何数据模型。
为 Daptin 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Daptin 构建什么
Daptin 是一个开源的后端即服务，它可以将任何数据模型转换为完整的 REST 和 GraphQL API，内置用户身份验证、基于角色的权限和状态机。无需编写端点处理程序，您只需在 YAML 或 JSON 中定义实体和关系，Daptin 就会自动生成完整的 CRUD 界面、仪表板和 OpenAPI 规范。
在您自己的 VPS 上自托管 Daptin，可以确保用户记录、OAuth 凭据和上传的资产完全由您控制，且无需按请求付费。单一二进制部署内置支持 SQLite、PostgreSQL 和 MySQL，以及用于云同步文件列的 rclone 支持的存储适配器，和用于选择性启用功能的集成市场软件包。
Daptin 的主要功能
自动生成的 APIs
在 YAML 或 JSON 中定义实体，Daptin 立即公开 REST 端点、GraphQL 模式和 OpenAPI 规范 — 无需处理程序代码。
多数据库后端
运行相同的 Daptin 实例对接 SQLite 以实现快速启动，或扩展到 PostgreSQL 和 MySQL 而无需更改一行模型定义。
认证和权限
内置用户管理、OAuth2 社交登录、JWT 授权以及细粒度的行级权限，无需单独的身份服务。
动作和状态机
直接在 Daptin 内部，使用动作链和有限状态机建模业务工作流，从而替代用于典型 CRUD 编排的自定义服务器代码。
云存储同步
资产列通过rclone支持的提供商存储文件，让您能够将上传内容同步到S3、Google Drive、Dropbox以及数十种其他开箱即用的后端。
为什么要在 Hostinger 上运行 Daptin
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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