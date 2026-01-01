OpenCloud 是一个现代化的开源平台，用于文件同步、共享和团队协作。它采用 Go 语言构建，以实现高性能和最小的资源占用，提供私有云存储体验，无需依赖第三方服务或供应商基础设施。与传统文件同步解决方案不同，OpenCloud 内置身份提供程序，因此它作为一个单独的容器运行，无需外部数据库或 LDAP 服务器。

在您自己的 VPS 上自托管 OpenCloud，让您对文件和协作数据拥有完全的自主权。文档、照片、共享文件夹和用户帐户都保留在您控制的基础设施上 — 没有平台施加的存储限制，也没有与您的数据访问绑定的订阅。