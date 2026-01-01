一键部署 Nightlio。
隐私优先的自托管情绪追踪器和日记 — 一个适用于您的 VPS 的开源 Daylio 替代品。
为 Nightlio 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Nightlio 的主要功能
每日心情记录
只需轻点一下，即可记录您的五分制心情，并观察其在数天、数周和数月中的模式。
Markdown 日记
为每个条目附加丰富的 Markdown 笔记，支持标题、列表和链接，以便进行内容丰富的反思。
自定义标签组
创建您自己的类别，例如睡眠、生产力或社交，并标记条目以发现什么影响您的情绪。
日历和连续记录
在日历视图中浏览情绪历史，并通过内置的日记连写追踪功能保持动力。
富有洞察力的分析
查看随时间变化的平均情绪、情绪分布图表，以及奖励持续记录日记的游戏化成就。
SQLite 存储
所有条目都存储在您的VPS上的一个SQLite文件中，易于备份、在服务器之间移动或随时导出。
为什么要在 Hostinger 上运行 Nightlio
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。