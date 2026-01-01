Nightlio 是一款自托管的情绪记录器和日常日记应用，旨在作为 Daylio 等订阅应用的免费、隐私优先的替代品。您可以在五点量表上记录情绪，附加 Markdown 格式的日记条目，使用可自定义的组标记条目，并通过日历视图、连续计数器和汇总统计数据查看模式——所有这些都通过一个响应式网页界面实现，该界面可在桌面和移动浏览器上运行。

在您自己的 VPS 上运行 Nightlio，可以将每个情绪条目和日记笔记保存在您控制下的本地 SQLite 数据库中，没有广告，没有遥测，也没有付费墙出现在您和您自己的数据之间的风险。