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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 eXeLearning 构建什么

eXeLearning 是一个AGPL许可的创作环境，供教育工作者和教学设计师使用，无需编写代码即可构建交互式学习内容。在西班牙教育部和区域行政网络的支持下，它专注于生产基于标准的资源，这些资源可以在任何学习管理系统（LMS）中运行。

在您的VPS上自托管eXeLearning，可以将课程材料、面向学生的导出内容和创作凭据完全保留在您自己的基础设施上。团队可以实时协作，将导出内容发布到Moodle或任何LMS，并避免云创作服务的许可限制和数据驻留问题。

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你可以用 {name} 构建什么

eXeLearning 的主要功能

互动式 iDevices

用于测验、案例研究、多媒体和反思性活动的嵌入式组件，将静态内容转化为结构化的互动课程。

SCORM 和 HTML5 导出

将课程发布为SCORM包、IMS内容或独立的HTML5网站，以便它们可以在任何LMS或普通网络托管上运行。

实时协作

多位作者可以通过内置的 Yjs WebSocket 同步功能同时编辑同一个项目，这反映了现代文档编辑器的工作流程。

Moodle 集成

将完成的课程直接推送到 Moodle，作为可部署的活动，从而消除创作和发布之间的手动上传步骤。

多语言界面

原生支持英语、西班牙语、加泰罗尼亚语、巴斯克语、加利西亚语、瓦伦西亚语和世界语，使其适用于区域和双语教育项目。

开放无障碍标准

生成的内容遵循网络无障碍指南和开放格式，确保资源在未来多年保持可用和可移植。

为什么要在 Hostinger 上运行 eXeLearning

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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