eXeLearning 是一个AGPL许可的创作环境，供教育工作者和教学设计师使用，无需编写代码即可构建交互式学习内容。在西班牙教育部和区域行政网络的支持下，它专注于生产基于标准的资源，这些资源可以在任何学习管理系统（LMS）中运行。

在您的VPS上自托管eXeLearning，可以将课程材料、面向学生的导出内容和创作凭据完全保留在您自己的基础设施上。团队可以实时协作，将导出内容发布到Moodle或任何LMS，并避免云创作服务的许可限制和数据驻留问题。