Directus 是一个灵活的开源无头 CMS，可在任何 SQL 数据库之上运行，并即时提供动态 REST 和 GraphQL API 以及直观的管理界面。与强制采用严格内容结构的 CMS 平台不同，Directus 允许您完全按照应用程序所需的方式建模数据 — 然后自动生成完整的 API，无需编写代码。

在您自己的 VPS 上自托管 Directus 可让您的内容、媒体资产和用户数据完全由您掌控。您可以避免按席位计费、API 速率限制和供应商锁定的风险，同时获得灵活性，可以通过自定义扩展、Webhook 和根据您的工作流程量身定制的集成来扩展平台。