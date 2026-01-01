Filestash 是一个开源的、存储无关的文件管理平台，它提供了一个简洁的浏览器界面，用于访问超过 20 种协议（如 FTP、SFTP、S3、WebDAV、Git、SMB、Google Drive、Dropbox 等）的文件。Filestash 无需为每个存储系统维护单独的客户端，而是将它们统一在一个直观的网页界面下。

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