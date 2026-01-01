PdfDing 是一款自托管的 PDF 管理器和查看器，它能记住您在不同设备上的阅读位置，因此您可以在台式机上开始阅读，然后在手机上继续，而不会丢失进度。文件通过多级标签、星标和归档功能，被组织到工作区和收藏夹中。基于浏览器的查看器允许您对文档进行批注、高亮、添加文本、绘图和签名——所有批注都存储在服务器端，并同步到每台设备。

在您自己的 VPS 上自托管 PdfDing 可以确保您的文档库私密性：没有文件上传到云服务，没有使用分析，并且完全控制谁可以访问您的实例。可选的 OIDC 单点登录、双因素认证和按链接访问控制使其既适用于个人使用，也适用于小型团队。