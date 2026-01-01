部署 PdfDing 一键安装。
自托管PDF管理器，支持浏览器内查看、批注和跨设备阅读位置同步。
为 PdfDing 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
PdfDing 的主要功能
跨设备同步
阅读位置、注释和数字签名在所有设备上同步，这样您在桌面和移动设备之间切换时就不会丢失进度。
批注和编辑
直接在浏览器中添加文本、高亮、绘图和评论 — 无需第三方工具 — 批注存储在服务器端。
集合和标签
将PDF文件整理到工作区和收藏夹中，通过多级标签、星标和归档功能，构建结构化的个人或团队文库。
数字签名
在浏览器中签署文件，签名将在您的所有设备上同步并保存，无需安装任何桌面软件。
SSO 和双因素认证
与任何 OIDC 提供商集成以实现单点登录，并使用 TOTP 或 WebAuthn 硬件密钥双因素认证来保护账户安全。
可共享链接
生成带有二维码的访问控制共享链接，用于单个PDF文件，方便共享文档，同时无需授予完整的账户访问权限。
为什么要在 Hostinger 上运行 PdfDing
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。