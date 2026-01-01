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注重隐私的人工智能应答引擎，可在您自己的硬件上利用本地 LLMs 或云提供商提供注明出处的答案。

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一键更新
AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Vane 构建什么

Vane 是一个开源的、由人工智能驱动的问答引擎，它完全运行在您控制的基础设施上。它将基于 SearXNG 的元搜索后端与您选择的大型语言模型——本地 Ollama 模型或 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini 和 Groq 等云提供商——配对，以综合出由引用的网络来源支持的准确答案。

自托管 Vane 可将您的每个搜索查询和文档上传保留在您的 VPS 上。没有第三方查询日志记录，没有按席位订阅，也没有不透明的排名——您可以选择搜索来源、模型以及适合您研究方式的隐私级别。

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你可以用 {name} 构建什么

Vane 的主要功能

引用的 AI 回答

每个回复都链接到其底层来源，让您可以验证其说法并深入了解，而无需盲目相信生成的内容。

本地和云端LLMs

通过 Ollama 在本地运行开源模型，或从同一个网页界面连接 OpenAI、Anthropic、Google Gemini 和 Groq。

捆绑的 SearXNG

搭载SearXNG元搜索引擎实例，从而在多个搜索引擎中聚合查询，而不会将其暴露给商业跟踪器。

速度和质量模式

在速度、平衡和质量模式之间切换，以响应时间换取针对更难问题的更深入、多步骤的研究。

文件上传和发现

上传PDF、文本文件和图片，以提问有关您自己的文档的问题，或浏览“发现”动态以获取热门内容。

在您的VPS上搜索历史记录

所有查询、上传文件和聊天记录都保留在您的服务器上的持久卷中 — 绝不同步到第三方云。

为什么要在 Hostinger 上运行 Vane

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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