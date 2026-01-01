部署 Vane 一键安装。
注重隐私的人工智能应答引擎，可在您自己的硬件上利用本地 LLMs 或云提供商提供注明出处的答案。
为 Vane 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Vane 的主要功能
引用的 AI 回答
每个回复都链接到其底层来源，让您可以验证其说法并深入了解，而无需盲目相信生成的内容。
本地和云端LLMs
通过 Ollama 在本地运行开源模型，或从同一个网页界面连接 OpenAI、Anthropic、Google Gemini 和 Groq。
捆绑的 SearXNG
搭载SearXNG元搜索引擎实例，从而在多个搜索引擎中聚合查询，而不会将其暴露给商业跟踪器。
速度和质量模式
在速度、平衡和质量模式之间切换，以响应时间换取针对更难问题的更深入、多步骤的研究。
文件上传和发现
上传PDF、文本文件和图片，以提问有关您自己的文档的问题，或浏览“发现”动态以获取热门内容。
在您的VPS上搜索历史记录
所有查询、上传文件和聊天记录都保留在您的服务器上的持久卷中 — 绝不同步到第三方云。
为什么要在 Hostinger 上运行 Vane
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。