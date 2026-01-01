Vane 是一个开源的、由人工智能驱动的问答引擎，它完全运行在您控制的基础设施上。它将基于 SearXNG 的元搜索后端与您选择的大型语言模型——本地 Ollama 模型或 OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini 和 Groq 等云提供商——配对，以综合出由引用的网络来源支持的准确答案。

自托管 Vane 可将您的每个搜索查询和文档上传保留在您的 VPS 上。没有第三方查询日志记录，没有按席位订阅，也没有不透明的排名——您可以选择搜索来源、模型以及适合您研究方式的隐私级别。