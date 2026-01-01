一键部署 PeerTube。
联邦式点对点视频平台，用于发布和分享视频，无需依赖YouTube或中心化基础设施。
为 PeerTube 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 PeerTube 构建什么
PeerTube是一个免费、开源、联邦化的视频托管平台，旨在作为YouTube和Vimeo的自主替代方案。每个PeerTube实例都是独立的，但通过ActivityPub协议相互连接，因此您的观众可以关注来自任何其他PeerTube服务器的频道，而所有视频、评论和订阅都存在于您控制的基础设施上。
WebRTC点对点流媒体允许观众相互共享带宽，因此单个热门视频不会在流量高峰期间导致您的服务器崩溃。捆绑的PostgreSQL、Redis和转码管道完全在您的VPS上运行，让创作者和社区对其内容、受众和审核政策拥有完全所有权——没有算法推荐，没有去货币化，也没有广告商中介。
PeerTube 的主要功能
通过 ActivityPub 联邦
来自任何PeerTube、Mastodon或其他ActivityPub实例的观众都可以关注您的频道、评论并在Fediverse上分享视频。
点对点流媒体
基于浏览器的WebRTC通过让观看者分享视频块来减少服务器带宽，这样病毒式上传就不会使您的VPS崩溃。
内置转码
自动转码针对每次上传生成多种质量级别——从240p到4K——无需外部转码服务。
直播和 RTMP
从OBS或任何兼容RTMP的编码器直接直播到您的PeerTube频道，并提供录制和回放功能。
频道和播放列表管理
将视频整理到频道、播放列表和系列中，并为协作者提供自定义缩略图、描述和权限。
开放API和嵌入
使用一行iframe即可在任何地方嵌入视频，并通过文档齐全的REST API与外部工具集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 PeerTube
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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