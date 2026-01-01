PeerTube是一个免费、开源、联邦化的视频托管平台，旨在作为YouTube和Vimeo的自主替代方案。每个PeerTube实例都是独立的，但通过ActivityPub协议相互连接，因此您的观众可以关注来自任何其他PeerTube服务器的频道，而所有视频、评论和订阅都存在于您控制的基础设施上。

WebRTC点对点流媒体允许观众相互共享带宽，因此单个热门视频不会在流量高峰期间导致您的服务器崩溃。捆绑的PostgreSQL、Redis和转码管道完全在您的VPS上运行，让创作者和社区对其内容、受众和审核政策拥有完全所有权——没有算法推荐，没有去货币化，也没有广告商中介。