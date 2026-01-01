Resilio Sync 是一个基于 BitTorrent 协议的点对点文件同步服务，最初发布为 BitTorrent Sync。它通过加密的 P2P 通道直接在您的设备之间移动文件，而无需将任何内容上传到云服务提供商——您的 VPS、桌面、笔记本电脑和手机通过交换加密共享密钥共享一个文件夹，然后在文件更改时保持该文件夹的同步。

在 VPS 上自托管 Resilio Sync 为您提供了一个始终在线的同步节点，它持有您共享文件夹的规范副本，随时接受来自共享中任何其他设备的传入更改——没有商业云同步的带宽限制、文件大小限制或重复费用。