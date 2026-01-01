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OSINT 工具，用于全面的网站分析，一次查询即可涵盖 DNS、SSL、端口、安全标头和技术栈。

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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Web-Check 构建什么

Web-Check 是一个开源的OSINT和网站分析工具，它将来自50多个模块的信息聚合到一个域名报告中。输入任何URL，即可立即查看DNS记录、SSL证书详情、开放端口、HTTP安全头、技术指纹、WHOIS数据和电子邮件安全配置。

在VPS上自托管Web-Check为安全团队和开发人员提供了一个私有的分析工具，没有公共实例施加的速率限制或使用上限。它对于部署前安全审查、竞争研究、渗透测试侦察以及验证您自己的基础设施是否正确配置非常有用。

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你可以用 {name} 构建什么

Web-Check 的主要功能

50+ 分析模块

单个域名查询同时执行超过50项检查，涵盖DNS、SSL、端口、标头、Cookie、重定向等。

安全标头审计

检查哪些 HTTP 安全头存在或缺失，以在它们成为漏洞之前识别加固漏洞。

技术指纹

从网站的响应签名中识别其使用的网络服务器、CMS、框架、分析工具和CDN。

电子邮件安全检查

验证 SPF、DKIM、DMARC 和 MX 记录配置，以评估任何域的电子邮件欺骗风险。

SSL证书详情

查看证书颁发者、有效期、SANs 和链有效性，以确认HTTPS已正确配置且未过期。

为什么要在 Hostinger 上运行 Web-Check

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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