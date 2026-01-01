Web-Check 是一个开源的OSINT和网站分析工具，它将来自50多个模块的信息聚合到一个域名报告中。输入任何URL，即可立即查看DNS记录、SSL证书详情、开放端口、HTTP安全头、技术指纹、WHOIS数据和电子邮件安全配置。

在VPS上自托管Web-Check为安全团队和开发人员提供了一个私有的分析工具，没有公共实例施加的速率限制或使用上限。它对于部署前安全审查、竞争研究、渗透测试侦察以及验证您自己的基础设施是否正确配置非常有用。